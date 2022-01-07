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СЬОГОДНІ Новини України

Територіальна оборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи та кому відмовлять

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 15:13
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Суворо заборонено приймати у підрозділи тероборони раніше судимих людей
Військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть малу Батьківщину
Військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть малу Батьківщину / Фото: Колаж: Сьогодні

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Це питання регулює стаття 9 Закону України "Про основи національного спротиву".

Громадян України, які не проходили службу у ЗС України, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Що потрібно для зарахування до формувань тероборони

Необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

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Кому відмовлять у службі

До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована людина, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Переваги служби в теробороні

  • Військові служитимуть поруч із домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину.
  • В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.
  • Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.
  • Їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.
  • За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

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