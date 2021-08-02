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Терор і вбивства на Майдані: проти Януковича починають нове розслідування

2 серпня 2021 11:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишньому президенту закидають участь у злочинній змові з ексголовами СБУ і МВС, які влаштували майданівцям терор

Януковичу інкримінують одразу кілька статей

Януковичу інкримінують одразу кілька статей / Фото: Getty Images

Печерський суд Києва дозволив почати заочне розслідування стосовно звинуваченого раніше у державній зраді експрезидента-втікача Віктора Януковича, якого тепер підозрюють в організації низки тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі умисних вбивств майданівців у 2014 році.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд прийняв таке рішення з огляду на те, що підозрюваний переховується від слідства у Росії. Заочне розслідування проводитиме Державне бюро розслідувань.

Януковича підозрюють у насильницькому розгоні Майдану, використовуючи при цьому повноваження президента і діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ.

"Не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників у центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", – йдеться в повідомленні.

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Януковича підозрюють за кількома статтями в організації таких злочинів:

  • незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
  • перевищення співробітниками правоохоронних органів влади і службових повноважень;
  • умисних вбивств і закінчених замахів на вбивства;
  • заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень;
  • організація терористичного акту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляла, що до кінця року може бути вирок за розстріли на Майдані. В Офісі генпрокурора просять Раду врегулювати процедуру заочного розслідування.

Дивіться також в нашому сюжеті, що буде з резиденцією Януковича, яку здали в оренду:

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