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СЬОГОДНІ Новини України

Терористичний акт. СБУ взялася за обстріл Трьохізбенки на Донбасі

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 жовтня, 15:51
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Бойовики вдарили по житловим будинкам, крім того влучили в лінію електропередач
СБУ розслідує обстріл Трьохізбенки на Донбасі.
СБУ розслідує обстріл Трьохізбенки на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України кваліфікувала обстріл Трьохізбенки як терористичний акт. Бойовики вдарили по селу 27 жовтня.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Бойовики обстріляли населений пункт із забороненої Мінським домовленостями великокаліберних гармат.

Слідча група СБУ зараз проводить роботу щодо документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців. Також опитують потерпілих.

Насілідки обстрілу

Постраждали п'ять житлових будинків – зокрема, розбиті вікна, пошкоджені покрівлі, стіни. Внаслідок прямого влучення снаряда зруйнуваний гараж.

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Крім того, бойовики влучили в лінію електропередачі, внаслідок чого знеструмлені вулиці – без світла залишилися 235 житлових будинків.

Також обстріли спричинили пожежу, у результаті якої вигоріло півтора гектари сухої рослинності.

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Бойовики обстріляли цивільних. Фото: СБУ

СБУ постійно фіксує порушення

З початку 2021 року у Луганській області за фактами обстрілів території України, вчинених російсько-терористичними військами, СБУ відкрила вже понад 70 кримінальних проваджень, у межах яких ретельно документуються злочини агресора.

Не перший обстріл цивільних

За останні два місяці бойовики вдруге випустили снаряди по селу Трьохізбенка.

Крім того, вранці 26 жовтня обстріляли з мінометів селище Гранітне Волноваського району. Вони пошкодили шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення не було.

У прокуратурі Донецької області розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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