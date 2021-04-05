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Терористку потрібно вигнати: Україна в ТКГ висунула умову

5 квітня, 17:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росія залучила до переговорів щодо Донбасу жінку, яку в Україні засудили за тероризм

Українська делегація у Тристоронній контактній групі не братиме участі в засіданнях, поки не виключать з переговорного процесу так званого експерта Майю Пирогову.

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До переговорного процесу Пирогову залучила Росія. А ось в Україні ще три роки тому її засудили до десяти років в'язниці за звинуваченням у створенні терористичної групи. На нещодавньому засіданні політичної підгрупи терористка своєю присутністю зірвала переговори.

Відзначимо, що в квітні представники ТКГ мають обговорити великоднє перемир'я.

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В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипати

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в мінських переговорах знову було не все гладко. Цього разу шокував модератор зустрічі від ОБСЄ: він наділив представників бойовиків статусом учасників переговорів. В українській делегації розповіли, чого Росія домагається.

Відео: Сьогодні

Тим часом на крайньому засіданні ТКГ 31 березня Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Мирні ініціативи України підтримали лише представники ОБСЄ.

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переговори Донбас ТКГ

Джерело: Сьогодні

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