В Україні хотіли навчити собак шукати ковідних пасажирів в аеропортах – що з цього вийшло

В МВС розказали, чи будуть собак залучати до пошуку пасажирів з коронавірусом – деталі

Собак хотіли навчити знаходити людей з ковідом в аеропортах України / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планували навчити собак виявляти в аеропортах людей з ознаками коронавірусу. Таку практику вводили фінські правоохоронці в аеропорту Гельсінкі, після чого ініціативу в жовтні минулого року взяли на замітку і в українському МВС.

Сайт "Сьогодні" дізнався, як йдуть справи з цим нововведенням.

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Як собаки знаходять ковідних?

Суть нововведення у тому, що пасажир повинен потерти серветку, після чого її обнюхає собака. Завдання пса – визначити за запахом поту – є у людини коронавірус чи ні. Якщо є, то собака повинна подати сигнал кінологу.

В Україні вже є такі собаки?

Ця ініціатива не прижилася в Україні з багатьох причин. Чому і що потрібно для впровадження – про це нам розповіла колишня заступнця глави МВС Тетяна Ковальчук, яка першою і заявила про можливе нововведення рік тому.

За її словами, проєкт був цікавим і правоохоронці були готові його почати. Однак в Україні "немає інфраструктурних умов для того, щоб цей механізм працював". Крім того, нині немає гарантій, що собака в таких умовах сама не стане переносником коронавірусу.

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"Крім цього, в Україні не передбачено фінансування на таку роботу, не обладнані пункти пропуску. І, мабуть, найголовніше, немає нормативної бази для впровадження. Практика показала, що зараз є більш досконалі методи тестування", – сказала Ковальчук.

У МВС уточнили, що наразі питання тестування за допомогою собак не обговорюється.

Загроза локдауна в Україні

Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливості перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін у карантин – можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.