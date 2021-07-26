Тихановська: Лукашенко за допомогою військ РФ може шантажувати Україну

Саме для демократичних перетворень у Білорусі присутність російських військ не є загрозою, а от для сусідніх країн можуть бути проблеми

Тихановська попередила Україну на рахунок Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

У Білорусь прибувають російські війська для участі у навчаннях "Захід-2021". Але режим Лукашенка може використовувати військових РФ для шантажу сусідніх країн, зокрема й України.

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Про це заявила білоруська опозиціонерка Світлана Тихановька у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що конкретно для демократичних перетворень у Білорусі присутність російських військ не є загрозою, а от для політичних ігр з сусідами – не виключено.

"Такі навчання проводяться часто, і явної загрози для Білорусі я не бачу, хоча я не фахівець у цих питаннях. Режим може використовувати наявність російських військ для шантажу західних сусідів і України. Про це зараз багато говорять. Загрози можуть бути найрізноманітнішими", – сказала Тихановська.

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Водночас опозиціонерка зазначила, що відчуває підтримку з боку України, але підкреслила, Київ досить обережно висловлює свою політичну позицію стосовно Білорусі, оскільки Лукашенко вдається до властивої для нього тактики – шантажу.

"Українці з нами, українці підтримують нас. І той факт, що вони приймають стільки релокантів (переселенців), послабили законодавство, щоб дати людям можливість влаштовуватися на роботу і відкривати свої бізнеси, – це вже велика підтримка. Ми відчуваємо цю підтримку, у нас відбувається спілкування на високому рівні з представниками України, потроху зміцнюватимемо і далі ці зв'язки", – додала Тихановська.

Спільні стратегічні навчання "Захід-2021" пройдуть на території Росії і Білорусії у період з 10 по 16 вересня поточного року. В рамках навчань буде перевірена готовність збройних сил двох країн до захисту Союзної держави. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в ході цього навчання буде масово застосовуватися бойова авіація.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор проводитиме основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".