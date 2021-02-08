Тихий грабіж: як в лікарнях наживаються на простих українцях

В Україні не вщухають скандали через медичні побори: лікарні продовжують вибивати з людей гроші за послуги, які вже оплатила держава.

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Що робити, коли вимагають хабар за лікування, і куди скаржитися – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Вимагання, хабарі і чорна бухгалтерія

Суть медичної реформи: гроші йдуть за пацієнтом. Вибирати фахівців можна незалежно від місця проживання. Наприклад, якщо треба потрапити до кардіолога, досить взяти направлення у свого сімейного лікаря.

Вся річ у тім, що медустанови укладають договори з Нацслужбою здоров'я і отримують гроші і за обстеження, і за лікування конкретних пацієнтів з конкретними діагнозами: інсультом, інфарктом тощо.

Загалом у програмі медичних гарантій майже три десятка пунктів. Однак на практиці реформа не завжди працює, розповідають українці.

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"Сусідкам по палаті пропонували купити ліки без чеків. Ми між собою жартували, на скільки тебе сьогодні розвели як лоха ... За набір для кесаревого розтину, мені говорила сусідка, взяли дві тисячі з копійками, а за набір на природні пологи взяли тисяч сто", – поскаржилася львів'янка Діана Каночкіна.

Від реалій в пологовому Діана жахнулася, адже мало не кожен лікар вимагав подяку, яку можна покласти до кишені. Вісім років тому львів'янка народжувала вперше, а з тих пір нічого не змінилося.

"Лікар, яка приймала пологи у мене, відвела мою маму за ручку до себе в кабінет, показувала якісь баночки, шкляночки, розповідала, скільки вони багато коштують і попросила 400 доларів", – додала дівчина.

Керівництво лікарень гальмує реформу

Щонайменше 10 млн українців вже скористалися програмою медичних гарантій. Радянська система – гроші за ліжко – з квітня не працює. Медзаклади повинні бути зацікавлені в реальних пацієнтах, адже чим більше пролікують, тим більше грошей отримають.

Втім, є ситуації, коли лікарні дублюють одна одну. Це призводить до того, що в одному районі може бути кілька однакових медустанов – в результаті жодна з них не набирає достатньої кількості пацієнтів.

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"Наприклад, в Києві, в одному з центрів первинної допомоги у директора було вісім заступників, кожен з яких повинен був отримувати зарплату. І вони скаржилися, що у їх лікарів не виросли зарплати. Тобто навіщо в сімейній медицині в принципі хоча б один заступник? Це велике питання. А у нього було вісім. І ось таких практик повно", – зазначив Павло Ковтонюк, колишній заступник міністра охорони здоров'я.

Працювати в білу – вигідно

В Уманській міській лікарні завдяки реформі змогли закупити медичного обладнання на 40 млн.

"Це і стаціонарний рентген апарат, і три мобільних рентген апарати. І купили столи операційні, три наркозних апарати, американських", – розповів директор установи Ігор Григоренко.

Глава лікарні відзначачає: працювати в білу – вигідно. Григоренко – нетиповий головлікар, а скоріше справжній менеджер: скоротив кілька десятків осіб з персоналу, щоб зарплата у вузькопрофільних фахівців почала зростати. Нехай навіть на тисячу гривень.

Однак до таких кроків готові не скрізь. Деяким простіше наживатися і на пацієнтах, і на державі.

Що ж робити?

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Віддавати кревні слід тільки в одному випадку – якщо потрапили до вузькопрофільного фахівця без направлення і не по "швидкій". Заплатити потрібно не в руки лікаря, а в спеціальну лікарняну касу – за офіційними цінами реєстрації.

Якщо ж відчуваєте, що вас обдурили, телефонуйте за номером 16-77 та скаржтеся в Національну службу здоров'я.

Якщо від вас вимагають докупити якісь медикаменти, то хоча б перевіряйте їх наявність в лікарні. Це можна зробити двома способами:

на спеціальному сайті;

дзвінком до місцевого департаменту охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що на початку епідемії коронавірусу медицина в Україні була такою, як українська армія на початку війни на Донбасі – практично була відсутня.

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