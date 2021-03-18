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Тихе повстання проти карантину. У Тернополі масово скасовують штрафи в судах

18 березня, 23:19

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Судді у рішеннях найчастіше посилаються на конституційні права

У Тернополі підприємці масово через суд скасовують штрафи, які їм виписує поліція за порушення карантинних обмежень. Чим мотивують свої рішення суди, розповів кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

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Лише за останні вихідні поліцейськими Тернопільської області складено 34 протоколи щодо недотримання карантинних вимог. Але частина з них найближчим часом буде скасована у судах. Принаймні, у цьому впевнені місцеві підприємці, адже мають приклад судових перемог.

Власник мережі ресторанів Тарас Ковальчук від початку пандемії заплатив лише один штраф з виписаної купи. До того, як найняв адвоката у штат, бізнесмен віддав 34 тисячі гривень. Тож маючи юриста – суттєво зекономив.

"В судах ми скасували більше 50 протоколів по періоду карантину", – ділиться ресторатор.

Щоб не закривати заклади в час жорсткого карантину, Тарас Ковальчук почав реєструвати релігійну організацію. Перетворив ресторацію на трапезну, більярд-клуб перейменував на храм "братства Лисих", а хостел на монастир. Суд, що скасовує штрафи, в аргументаційній частині вироку посилається конституційні права і рішення Конституційного суду – кожен має право на підприємницьку діяльність і кожен має право на працю.

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Саме те, що Конституція України має найвищу юридичну силу, і стає головним аргументом оштрафованих підприємців. У суді ж новини "Сьогодні" запевнили, що кожну справу про порушення карантину розглядають індивідуально.

"Практика суду є різна, є рішення і про притягнення до адміністративної відповідальності й накладення штрафу в 34 000 гривень і є рішення в яких суд констатував відсутність складу адміністративного правопорушення в діях особи. Але все ж таки більшість штрафів у тернопільських судах скасовують", – пояснює суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

Якщо ж штрафи все таки накладають, підприємці намагаються скасувати їх в апеляційному суді. На тлі цього в Тернополі стала неабияк популярною професія адвоката – бізнесмени тепер масово наймають їх на постійну роботу.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в Івано-Франківську міський суд визнав винним у порушенні правил карантину місцевий стриптиз-бар і оштрафував його адміністраторку на 34 тис. гривень.

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