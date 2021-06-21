Тіктокер з Харкова відібрав у дитини подарований айфон: обурливе відео

Блогер намагався відкупитися від дівчинки та її мами і переконував їх, що це нічого не вартий реквізит і розіграш

Український "тіктокер" з мільйоном пыдписників подарував на камеру випадковій дитині новий iPhone, а коли запис припинився, спробував відібрати подарунок і запропонував "компенсацію" у розмірі 2000 гривень.

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Про це повідомляє KievMap.

На відео, знятому мамою "ощасливленої" дівчинки, видно, як блогер вмовляє розгублену і явно засмучену дитину повернути йому подарований за хвилину до цього смартфон, переконуючи, що це насправді "був розіграш", а тепер йому повинні повернути "реквізит", а він за це дасть 2000 гривень.

Потім він намагається переконати дівчинку і її маму, що айфон не справжній, і при цьому починає виривати смартфон із рук дитини.

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Як пізніше розповіла мама дівчинки, та пережила величезне розчарування через дії свого "кумира".

"Моя дочка постійно його дивиться у TikTok, розповідає історії всім друзям, і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити наживо свого кумира? Він подарував подарунок – айфон! Просто уявіть шок і розчарування моєї дитини! У людини просто немає совісті і нічого святого", – обурюється жінка.

Як зазначає телеграм-канал, який опублікував відео, зараз TikTok нечесного блогера заблокований, але з якої саме причини, не зрозуміло.

На одному з форумів у Мережі пишуть, що йдеться про харківського "тіктокера" Олександра Волошина, у якого нібито понад мільйон підписників.

Нагадаємо, раніше блогер з Ірпеня – 18-річна Діана Калеганова – нецензурно висловилася про українську мову. Відео, яке вона записала, викликало хвилю негативу і погроз від передплатників.

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