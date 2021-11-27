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Тищенко не помітив пенсіонера, який збирав їжу біля меморіалу жертвам Голодомору (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 листопада, 21:34
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Україна щорічно вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років

Депутат Микола Тищенко вшанував пам'ять жертв Голодомору. Як передає кореспондент "Сьогодні", він зовсім не помітив пенсіонера, який збирав їжу поряд із ним.

Традиційно у місцях вшанування пам'яті залишають прості продукти, які за часів страшного голоду були безцінними. Сьогодні ця їжа знадобилася одному з відвідувачів меморіалу.

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Історія встановлення

  • Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури та мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення та радіомовлення України Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.
  • У 2000 році дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.
  • 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.
  • І нарешті, у 2007 році з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третя неділя травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.
  • У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

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