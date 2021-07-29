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Ткаченка можуть звільнити? Міністр культури відповів на чутки про відставку

29 липня 2021 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У парламенті вже зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра через расистський скандал

Ткаченко також хочуть прибрати?

Ткаченко також хочуть прибрати? / Фото: Facebook

Восени у Кабінеті міністрів очікуються нові відставки, а ось міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що на сьогоднішній день керівництво країни не розглядає його звільнення.

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Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

"Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде. Ніяких серйозних розмов з цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу (президента), ні Кабміну не веде", – сказав він.

Такаченко зазначив, що під час призначення на посаду міністра у нього була із Зеленським розмова про основні цілі та ключові показники ефективності (KPI) на посаді глави відомства. За його словами, на сьогоднішній день він на 80% справляється з цим.

"Я говорю про ключові напрямки, які ми визначили з президентом – (програми) "Велика реставрація", "Подорожуй Україною", екосистема креативних індустрій, диджиталізація та інформаційна безпека", – підкреслив міністр.

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За що хочуть звільнити Ткаченка

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На початку липня українська телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури України у расизмі – вона поділилася неприємною історією, яка сталася за участю Ткаченка кілька років тому. Після цього скандалу депутати "Європейської солідарності" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення міністра з посади.

Хроніка відставок:

  • 15 липня був звільнений глава МВС Арсен Аваков.
  • 23 липня президент змінив главу Служби зовнішньої розвідки України: звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
  • Також постійно ходять розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана і навіть генпрокурора Ірини Венедіктової.
  • 26 липня Зеленський влаштував кадрову чистку в СБУ.
  • 27 липня було звільнено головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, а на його місце призначено генерала Валерія Залужного.
  • 28 липня Зеленський змінив керівництво Генштабу і ООС.

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