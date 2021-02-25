Ткаченко назвав три головних фейки Росії про Україну

Пропаганда РФ – це не інформація, а заздалегідь сплановані підступні меседжі для українців

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про специфіку подачі російськими пропагандистами неправдивої інформації про Україну, і назвав головні фейки.

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Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що протистояти російській пропаганді може критичне мислення. Українці повинні пам'ятати, що пропаганда РФ – це не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, які намагаються донести нам у будь-який спосіб.

Пропаганда №1. "Влада України утискає російськомовне населення"

З'явився цей наратив давно, але черговим приводом для вкидання фейків стало те, що сфера послуг перейшла на українську мову. У МЗС Росії відразу звинуватили нас у "дискримінації російської мови" і "продовженні русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після державного перевороту у 2014 році".

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Для чого це робиться? Для поляризації шляхом підбурювання етнічних росіян і російськомовних українців в умисному порушенні їх прав і свобод.

Пропаганда №2. "Україна – не самостійна держава, а інструмент Заходу"

Ця пропаганда використовується Кремлем постійно. Наприклад, після того, як з'явилися санкції щодо будівництва "Північного потоку-2". Стверджується, що США шантажує Європу за допомогою України. Ніби будь-який співробітник Держдепу може зателефонувати до Києва і зупинити поставки російського газу в Європу. Особливо розлютило Кремль звернення МЗС України та Польщі до президента США Джо Байдена з проханням використовувати всі засоби, щоб перешкодити будівництву СП-2

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Для чого це робиться? Кремлю вигідна залежність сусідів від енергопостачання, особливо природного газу. Це дасть можливість шантажувати Україну через бізнесменів і політиків в європейських країнах.

Пропаганда №3. "Санкції проти Медведчука – це боротьба зі свободою слова і репресії через падіння рейтингу Зеленського"

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Після засідання РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", російські ЗМІ досить довго мовчали. Судячи з усього, чекали вказівок з Кремля, яких не було. Але коли РНБО ввела санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука і його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув тезами: "політична інквізиція", "протиправний абсурд", "репресивні дії", "реакційна тенденція", "позасудова розправа", "політичний пірует"...

Для чого це робиться? Російська влада втратила масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями, думками, політичними уподобаннями українців.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, як вирішити проблему з російськими фейками.

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