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Точно не газ. Рятувальники назвали причину вибуху у багатоповерхівці

21 червня 2021 22:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Надзвичайники заявили, що, за свідченнями очевидців, вибух був надзвичайно потужним

Вибух у п'ятиповерхівці в селі Білогородка(Київська область) стався не через витік газу, рятувальники підозрюють невстановлений вибуховий пристрій.

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Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС у Київській області Сергій Майстренко, передає "Суспільне".

Надзвичайники не виключають, що вибухнула граната.

"Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", – заявив Майстренко.

Водночас, як повідомляє РБК-Україна, в обласному управлінні ДСНС відмовилися прокоментувати цю заяву. Там зазначили, що причину вибуху будуть встановлювати співробітники поліції.

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Нагадаємо, вдень у понеділок, 21 червня, у селі Білогородка Київської області стався потужний вибух у багатоповерхівці, після чого почалася сильна пожежа, яка швидко поширилася на 4-й, 5-й поверхи та покрівлю, її вдалося загасити лише до вечора. З будівлі рятувальники евакуювали 40 людей.

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У результаті вибуху і пожежі у п'ятиповерхівці загинули двоє людей, їхні тіла знайшли на місці пожежі. Три людини перебувають у лікарні.

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