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Лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19: Степанов пояснив причину

29 січня, 23:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Міністр пообіцяв, що українці отримають безпечну вакцину

Найбільша проблема, яка на сьогодні існує, це кількість людей, яка готова до безкоштовної вакцинації від коронавірусу.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, лише 39% загального населення України заявили про готовність вакцинуватися.

"38% медичних працівників, які працюють в лікарнях, надають допомогу хворим на COVID-19, екстренна медична допомога, включаючи водіїв, і це мобільні бригади, які вакциновуються та входять в перший етап", – зазначив Степанов.

Міністр пояснив, що такі низькі цифри пов'язані з тим, що питання вакцинації всі коментують.

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"Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. В нас є відповідні есперти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України", – сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Віктор Ляшко назвав дату початку вакцинації від COVID-19.

Також ми писали, що Україна за програмою COVAX зможе безплатно отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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коронавірус пандемія Максим Степанов
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