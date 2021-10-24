Тільки чотири області у "жовтій". В Україні оновили карантинні зони

В Україні за останню добу вакциновано проти COVID-19 177 730 людей

МОЗ оновив карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

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Згідно з даними МОЗ, у "жовтій зоні" перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

"Помаранчева зона":

Київ

Волинська область

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Сумська

Рівненська

Тернопільська

Харківська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

"Червона зона":

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Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день

За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 2 769 405 осіб;

одужало – 2 375 776 осіб;

летальних випадків – 63 872;

проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

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