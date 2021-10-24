Тільки чотири області у "жовтій". В Україні оновили карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні.
Про це повідомляє сайт МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, у "жовтій зоні" перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.
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"Помаранчева зона":
- Київ
- Волинська область
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Сумська
- Рівненська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
"Червона зона":
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
Ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день
За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).
За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 769 405 осіб;
- одужало – 2 375 776 осіб;
- летальних випадків – 63 872;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Раніше ми писали:
- Станом на 20 жовтня в Україні в "помаранчевій зоні" перебували 14 областей і Київ. У "червоній" і "жовтій" зонах карантину – по п'ять областей.
- МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.