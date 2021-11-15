Лише дві "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

У МОЗ опублікували новий список карантинних зон. Київ та 17 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "помаранчевій" – 5 регіонів, і два ще знаходяться в "жовтій".
Про це свідчать дані МОЗ.
Які області у "жовтій зоні"
- Кіровоградська область;
- Тернопільська область.
Які області в "помаранчевій зоні"
- Вінницька область;
- Закарпатська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Чернівецька область.
Які області у "червоній зоні"
- Київ;
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Львівська область;
- Волинська область;
- Черкаська область.
Коронавірус в Україні
14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 3 228 441 людина,
- одужало – 2 642 459,
- летальних випадків – 77 147,
- проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.
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