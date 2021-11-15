Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

Лише дві "жовті". В Україні оновили карантинні зони – список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 10:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше Закарпатська область була віднесена до "жовтої зони" карантину, проте сьогодні вона набула "помаранчевого" кольору за епідпоказниками
Оновлено карантинні зони в Україні
Оновлено карантинні зони в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ опублікували новий список карантинних зон. Київ та 17 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "помаранчевій" – 5 регіонів, і два ще знаходяться в "жовтій".

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Які області у "жовтій зоні"

  • Кіровоградська область;
  • Тернопільська область.

Які області в "помаранчевій зоні"

  • Вінницька область;
  • Закарпатська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область.

Які області у "червоній зоні"

  • Київ;
  • Херсонська область;
  • Одеська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Львівська область;
  • Волинська область;
  • Черкаська область.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 228 441 людина,
  • одужало – 2 642 459,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

Раніше ми писали:

  • В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 140 тисяч нових випадків коронавірусу. Сайт "Сьогодні" підвів підсумки тижня.
  • Як не переплутати грип та COVID-19? Що спільного та відмінного між двома вірусними інфекціями.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

139 940

захворіло за тиждень в Україні

-8%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти