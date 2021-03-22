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Тільки не AstraZeneca: чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID

22 березня, 23:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Більшість опитаних бояться "побочки"

В Україні починається вакцинація літніх українців – тих, кому за 80 років. Водночас, згідно з останнім соціологічним дослідженням, лише менше половини з них ладні зробити щеплення від коронавірусу.

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Новини "Сьогодні" провели власне опитування, щоб з’ясувати, чому літні люди не хочуть імунізуватися?

Відео: Сьогодні

"Не хочу. Потому шо бистрєє дуба вріжеш. Я вже стара, мені вже не надо", – каже літня жінка.

Інша не готова до вакцинації вакцинами, закупленими Україною.

"Цим астразенеком ні. Вона ще не випробувана так як потрібно", – каже співрозмовниця.

Є, звісно, й ті, хто не проти, але лиш "хорошою вакциною".

"Обязатєльно буду, але смотря яку. Захворіти боюся, но я хочу зробити хорошу вакцину", – зазначила одна з опитуваних.

"Я теж боюся, якщо чесно. Ну якщо треба буде, звичайно будемо", - додає інша.

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Водночас опитані знають, як можна записатися на вакцинацію.

Нагадаємо, з 29-30 березня планують розпочати вакцинацію людей старше 80 років, що попередньо записалися в лист очікування в додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів.

Ми також писали, що темпи вакцинації в Україні залишають бажати кращого – за минулу добу лише 2715 осіб отримали щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація коронавірус старожили літні люди AstraZeneca
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