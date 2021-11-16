Тільки за рецептом! Ліки в Україні продаватимуть по-новому

Лікарі б'ють на сполох через неконтрольоване вживання антибіотиків в Україні під час пандемії коронавірусу. Тому вже навесні правила продажу цих ліків в аптеках мають змінитися.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чому треба утриматись від антибіотиків
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Насправді більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту не потребують лікування антибіотиками. Зазвичай ці вірусні інфекції минають самостійно або потребують симптоматичного лікування.
Варто пам’ятати, що антибіотики не діють на віруси і можуть зашкодити.
"Неконтрольований прийом антибіотиків знижує їхню ефективність у всьому світі. Бактерії набувають здатності протистояти антибіотикам і можуть "ділитися" цією здатністю з іншими бактеріями. Це призводить до невдалого лікування, збільшення витрат на лікування, ускладнень і смерті", - пояснюють медики.
А у майбутньому антибіотики можуть стати зовісім не дієвими і доведеться шукати інші шляхи лікування небезпечних хвороб.
Чи можна буде купити антибіотики
Новий наказ МОЗ України № 1971 зобов’язує лікарів з 1 квітня 2022 року виписувати лише електронні рецепти на лікарські засоби, які згідно з інструкцією підлягають відпуску за рецептом.
"Відтак кожне призначення вашого сімейного лікаря чи педіатра буде зваженим та контрольованим, а шкідливій практиці самолікування буде покладено край", – сподіваються в МОЗ.
Поради щодо вживання антибіотиків
- не займайтеся самолікуванням, за перших ознак хвороби зверніться до вашого сімейного лікаря чи педіатра;
- застосовуйте антибіотики лише після призначення вашим лікарем;
- для отримання лікарського засобу в аптеці використовуйте рецепт;
- дотримуйтеся інструкції вашого лікаря та не припиняйте лікування завчасно, після першого покращення;
- не діліться з друзями та родичами вашими антибіотиками як "універсальними";
- не використовуйте старі антибіотики, які залишилися після попереднього лікування,
- у разі появи побічної дії лікарського засобу обов’язково повідомте про це вашого лікаря;
- часте миття рук і вакцинація допоможуть запобігти багатьом інфекціям.
Раніше ми писали:
- Лікарі стверджують, що антибіотики не активні по відношенню до коронавірусу.
- Продаж антибіотиків за рік пандемії виросли втричі. Лікарі стверджують, що людям слід боятися не вакцини від коронавірусу, а наслідків зловживання антибіотиками.