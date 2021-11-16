Тільки за рецептом! Ліки в Україні продаватимуть по-новому

Нововведення почнуть діяти вже навесні 2022 року. МОЗ для цього затвердив відповідний наказ

В Україні зміняться правила продажу антибіотиків в аптеках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарі б'ють на сполох через неконтрольоване вживання антибіотиків в Україні під час пандемії коронавірусу. Тому вже навесні правила продажу цих ліків в аптеках мають змінитися.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Чому треба утриматись від антибіотиків

Насправді більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів і шлунково-кишкового тракту не потребують лікування антибіотиками. Зазвичай ці вірусні інфекції минають самостійно або потребують симптоматичного лікування.

Варто пам’ятати, що антибіотики не діють на віруси і можуть зашкодити.

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"Неконтрольований прийом антибіотиків знижує їхню ефективність у всьому світі. Бактерії набувають здатності протистояти антибіотикам і можуть "ділитися" цією здатністю з іншими бактеріями. Це призводить до невдалого лікування, збільшення витрат на лікування, ускладнень і смерті", - пояснюють медики.

А у майбутньому антибіотики можуть стати зовісім не дієвими і доведеться шукати інші шляхи лікування небезпечних хвороб.

Чи можна буде купити антибіотики

Новий наказ МОЗ України № 1971 зобов’язує лікарів з 1 квітня 2022 року виписувати лише електронні рецепти на лікарські засоби, які згідно з інструкцією підлягають відпуску за рецептом.

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"Відтак кожне призначення вашого сімейного лікаря чи педіатра буде зваженим та контрольованим, а шкідливій практиці самолікування буде покладено край", – сподіваються в МОЗ.

Поради щодо вживання антибіотиків

не займайтеся самолікуванням, за перших ознак хвороби зверніться до вашого сімейного лікаря чи педіатра;

застосовуйте антибіотики лише після призначення вашим лікарем;

для отримання лікарського засобу в аптеці використовуйте рецепт;

дотримуйтеся інструкції вашого лікаря та не припиняйте лікування завчасно, після першого покращення;

не діліться з друзями та родичами вашими антибіотиками як "універсальними";

не використовуйте старі антибіотики, які залишилися після попереднього лікування,

у разі появи побічної дії лікарського засобу обов’язково повідомте про це вашого лікаря;

часте миття рук і вакцинація допоможуть запобігти багатьом інфекціям.

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