Суржик, українська чи російська? Мендель назвала свою рідну мову

Екс-прессекретар дізналася про мовний бар'єр у 12-13 років, коли переїхала з області в Херсон

Колишня прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що її рідна мова – українська, хоча вона виросла на півдні країни і багато часу провела в російськомовному оточенні.

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Про це Мендель розповіла в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

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Колишня прессекретар зазначила, що коли вона народилася, її мати закінчувала університет, тому більшість часу вона проводила з бабусею і тіткою у Херсонській області. Її тітка працювала вчителькою української мови.

"Я з нею вчилася говорити – і перші мої слова були українською. І до 12-13 років я іншої мови навіть не чула. Тільки українська або той смачний, виразний суржик, на якому говорять у селах Херсонської області", – сказала вона.

Однак потім Мендель переїхала в Херсон, де більшість людей розмовляє російською.

"У мене дійсно були проблеми через те, що зі своєю українською я опинилася в виключно російськомовному оточенні. Я в 12-13 років зрозуміла, що у нас у країні є мовний бар'єр. Що російськомовні діти збираються разом, у них якась своя хвиля – і я не можу до неї приєднатися", – зазначила Мендель.

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Незабаром після переїзду вона вивчила російську та коли вступала до ліцею, вже вільно нею розмовляла. Однак "вибрала, звичайно ж, українську філологію".

Нагадаємо, у своїй книзі Юлія Мендель також звернула увагу на пробмели української та російської мов, запропонувавши об'єднати їх в один "соковитий суржик".

Також раніше вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови, тому треба голосно заявити, що в нашій країні є "українська російська мова".

Дивіться, як Мендель виступила на телеканалі "Україна 24" з дебютною відеоколонкою: