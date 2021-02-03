Тільки в купальнику: українка пропливла милю в крижаній воді (відео)

Температура води була нижче п'яти градусів тепла

"Льодову милю" – один з найбільш екстремальних запливів у крижаній воді – вперше здолала українка – мешканка Івано-Франківська Марина Цімашевіч. Щозими його проводять в Кракові на озері Ґміна Закшувек.

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1609 метрів треба подолати без гідрокостюма, тільки в купальнику і шапочці для плавання. Українка пропливла за 44 хвилини. Температура води була нижче п'яти градусів тепла.

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Знайти в собі сили і не зійти з дистанції Марині допомогла підтримка рідних.

"Велику частину дистанції я пропливла добре. Останні триста метрів це вже було вище моїх можливостей, я пропливла ледве-ледве, на силі волі", – розповідає Марина Цімашевіч.

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Раніше повідомлялося, що тисячі американців протягом цілого місяця занурювалися в крижані озера і річки заради благодійності.

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