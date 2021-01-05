Томосу два роки: що змінилося за час автокефалії в ПЦУ і не тільки

Православна церква України відзначає другу річницю підписання Томосу про її автокефалію – рівно два роки тому, 5 січня 2018 року, Вселенський патріарх Варфоломій схвалив створення помісної церкви в Україні.

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Відтоді ПЦУ значно розширилася і її визнали декілька інших помісних церков, що зміцнило її в статусі єдиної помісної церкви в нашій країні.

Сайт "Сьогодні" згадує, як Україна офіційно вийшла з-під російського релігійного протекторату.

Як це було

Звернення від президента і Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу Православній церкві України Синод Вселенського патріархату ухвалив 22 квітня 2018 року.

Сам Томос став фінальною частиною створення ПЦУ, що відбувалося за повної підтримки Варфоломія – до цього патріарха Філарета відновили в епіскопському сані, визнали Об'єднавчий собор, саме на якому заснували Православну церкву України, а також її предстоятеля Епіфанія.

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Підписання Томосу відбулося в храмі святого Георгія в Стамбулі після спільної літургії з Епіфанієм. При цьому Варфоломій назвав винуватицею розколу православного світу не ПЦУ, а РПЦ та її патріарха Кирила.

Урочисте вручення Томосу відбулося саме там 6 січня. Крім Варфоломія й Епіфанія, участь в церемонії також брав п'ятий президент України Петро Порошенко. 7 січня артефакт доправили в Україну, зараз він зберігається в Софії Київській.

Що дає і навіщо потрібен Томос?

Сам по собі Томос є документом, який підтверджує визнання права помісної церкви на автокефалію і самоврядування, а також містить базові принципи управління і церковного життя.

Важливо зазначити, що Томос підтверджує також те, що ПЦУ перебуває в канонічному підпорядкуванні у Вселенського патріархату, тобто, він має права на екзархат і ставропігію в Україні, надавати миро ПЦУ, а також є вищою апеляційною інстанцією для вирішення суперечок.

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У документі вказано і статус ПЦУ як "Святішої Церкви України" – саме так Вселенський патріархат закликає визнати її і всі інші помісні церкви.

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Автокефалія в цифрах

За даними на сайті Православної церкви України, на сьогодні до її складу входять:

44 єпархії;

єпархії; понад 7 тисяч парафій;

парафій; близько 80 чоловічих і жіночих монастирів;

чоловічих і жіночих монастирів; 9 вищих духовних навчальних закладів, в яких навчаються 1050 студентів;

вищих духовних навчальних закладів, в яких навчаються студентів; 4,5 тисячі священнослужителів, з яких 60 архієреїв, включаючи 47 єпархіальних;

тисячі священнослужителів, з яких архієреїв, включаючи єпархіальних; 132 священиків числяться капеланами в ЗСУ (68), Нацгвардії (30) і прикордонній службі (34);

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Міжнародне визнання

За два роки після створення українська помісна церква заручилася підтримкою декількох інших церков.

Першою з 15 в диптиху (списку автокефальних церков, предстоятелі яких перераховуються в традиційному порядку честі) стала Константинопольська церква, що логічно, оскільки саме її очільник підписав Томос.

Десять місяців потому наслідувати приклад Церкви-Матері вирішив архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II, який очолює Грецьку (Елладську) православну церкву.

Через місяць, в листопаді 2019 року, Олександрійська православна церква стала третьою в цьому списку. Вона є однією з найстаріших, а в її канонічній юрисдикції перебуває весь африканський континент.

У 2020 році довкола ПЦУ панувало затишшя. І лише в жовтні предстоятель Кіпрської церкви Хризостом пом'янув предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Через місяць Синод КПУ офіційно підтвердив рішення визнати Українську церкву.

Варто зазначити, що Російська православна церква, яка найбільше за всіх виступає проти української автокефалії, розірвала євхаристійне спілкування з усіма цими церквами, а їхніх предстоятелів припинили поминати на літургіях.

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