Підбиваємо підсумки 2021-го! ТОП-10 подій у сфері освіти в Україні

В Україні назвали головні досягнення країни в галузі освіти – що туди увійшло

Які досягнення в освіті у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році в Україні провели наймасштабніший урок, почали будувати Президентський університет, запровадили програму для навчання влади, а також створили всеукраїнський майданчик для вивчення української мови.

Підсумки 2021 року у галузі освіти підвела Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

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1. Норматив року

19 лютого Міносвіти затвердило Типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. На її основі школи змогли створювати власну освітню модульну програму.

З 1 вересня 2022 року школярі, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою схемою – так передбачає реформа Нової української школи (НУШ).

2. Прем'єра року

Із 30 квітня вперше запрацювала Платформа дистанційного навчання Верховної Ради. Вона стала основою системного навчання співробітників Апарату та Комітетів ВРУ, нардепів та їх помічників.

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Такі ж проєкти успішно працюють у парламентах провідних країн світу, що значно покращує їхню роботу.

3. Будівництво року

В Україні розпочалося будівництво Президентського університету. Доручення 31 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Передбачається, що в університеті готуватимуть професіоналів найвищого рівня за такими напрямками:

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інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

нові енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров'я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

4. Проєкт року

Через те, що понад 50% українців працюють не за фахом, у країні розпочали Всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії". Він стартував 11 серпня.

Кожен старшокласник зможе сформувати свій "Паспорт Здібностей", щоб свідомо вибрати професію. Як підсумок, в Україні запустився ефективний "соціальний ліфт", який поєднує навчальні заклади та роботодавців. Він стане основою для кадрового резерву України та реформи старшої профільної школи.

5. Можливість року

20 серпня Мінкульт презентував Національну еко-систему вивчення та тестування з української мови "Моя мова". Це платформа-агрегатор із усіх українських проєктів з вивчення української мови:

мультимедійного курсу "Сучасна українська мова" у міжнародному форматі SCORM;

платформи з навчання української мови для іноземців та української діаспори Speak Ukraine.

Також там запровадили тестування рівня володіння українською мовою, тести вже пройшли понад 50 000 людей.

6. Подія року

Понад 500 тис. школярів стали учасниками першого Всеукраїнського онлайн-уроку з профорієнтації. На уроці українські зірки ділилися своїми історіями успіху: Євген Клопотенко, який входить до топ-50 кухарів світу та єдиний Олімпійський Чемпіон у Токіо від України – Жан Беленюк.

Ця подія увійшла до Національної книги рекордів, як наймасовіший урок в Україні.

7. Цифровізація року

Понад 1 млн українців уже реєструвалися на навчання у рамках проекту з розвитку цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта".

Проект працює з 2020 року і за три роки планує навчити цифрової грамотності 6 млн українців.

8. Прорив року

3 листопада Україна перша у світі отримала від США ліцензію на проведення Національної олімпіади геніїв Genius Olympiad Ukraine. Контракт підписала Мала Академія наук України у Вашингтоні.

Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проектів з охорони навколишнього середовища та екології. Щорічно у ній приймають понад 1000 школярів із понад 80 країн світу.

9. Втрата року

27 листопада у віці 48 років пішла з життя заступник міністра освіти Любомира Мандзій. На посаді вона працювала із вересня 2019 року. А з 25 березня до 25 червня 2020 року виконувала обов'язки Міністра освіти і науки, у тому числі, у найважчий період жорсткого локдауну.

10. Звичка року

15 грудня дружина Президента України Олена Зеленська та глава Міносвіти Сергій Шкарлет презентували Платформу про здорове харчування у школах "Знаїмо".

Мета кампанії – більше, ніж змінити шкільне меню на корисне та здорове. Завдання-максимум – змінити харчові навички українських сімей. На платформі зібрана повна інформація для директорів шкіл та вчителів про реформу шкільного харчування, а також багато корисної інформації для учнів та батьків.