ТОП-6 найбажаніших подарунків до Дня святого Валентина

Уже не перший рік на різноманітних форумах тривають запеклі суперечки щодо того, що варто дарувати коханим на День всіх закоханих. Проаналізувавши відповіді, команда Price.ua написала найкориснішу шпаргалку з подарунків, ever!

Цей набір – просто мрія кожної дівчини. Не кажучи вже, що продукція Dyson – абсолютний хіт серед блогерів у Інстаграмі. Отже ваша дівчина точно високо оцінить такий подарунок.

Переваги:

оригінальний вигляд;

висока якість техніки;

до набору входять усі необхідні насадки для стайлінгу.

Недоліки:

висока ціна.

Ціна – від 13 989 грн.

Якщо це не перше ваше свято всіх закоханих і ви точно знаєте, що ваша кохана оцінить практичний подарунок, то це ваш варіант! Цей нехитрий масажер допоможе коханій разслабити спину після важкого дня, особливо, якщо вас часто не буває поряд. Такий подарунок дуже зворушливий, від нього віє турботою та коханням.

Переваги:

допомагає розслабитися;

усуває біль у спині та шиї;

компактний;

яскраві кольори;

доступна вартість.

Недоліки:

не найромантичніший подарунок (хоча, як подивитись).

Ціна – від 1086 грн.

У цю культову гру грають як підлітки, так і дорослі. Диск із грою може стати одним із найпамятніших подарунків у вашої половинки.

Переваги:

небанально;

забеспечить захоплююче дозвілля;

сподобається дівчатам будь-якого віку;

можна грати разом.

Недоліки:

можливо, доведеться конкурувати за увагу коханої із Сімсами.

Ціна – від 1110 грн.

Для нього

Хлопці здебільшого не полюбляють прикраси, а ось від смарт-годинника ще не відмовився ніхто!

Переваги:

лаконічний дизайн;

збільшений екран;

автоматично визначає сім видів спорту;

функція зчитування глибини сну та його фаз.

Недоліки:

немає.

Ціна – від 5 650 грн.

Ці стильні навушники ніби створені для стильного хлопця. А якщо ваш коханий давно мріяв про нові навушники, то День закоханих – гарний привід щоб ця мрія збулася!

Переваги:

стильний вигляд;

активне шумозаглушення;

Bluetooth;

30 годин роботи від акумулятора.

Недоліки:

немає.

Ціна – від 6 749 грн.

Функціональна ергономічна миша – відмінний подарунок для хлопця, який хоч іноді грає у комп'ютерні ігри. Вона має дуже оригінальний вигляд, від якого ваш гравець точно буде у захваті.

Переваги:

неординарний дизайн;

широкий функціонал;

перемикач Omron із ресурсом до 50 млн натискань;

оптичний сенсор TrueMove3 з дозволом до 12 000 CPI;

підсвітка RGB Prism.

Недоліки:

можливо доведеться докладати зусиль, щоб відірвати коханого від ігрового процесу.

Ціна – від 899 грн.