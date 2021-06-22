Топ-священика, що служив в "ЛНР", поховали в Лаврі (фото, відео)

Митрополит УПЦ Митрофан помер в Луганську після хвороби серця – труну з його тілом доставили до Києва з окупованих територій

У Києво-Печерській лаврі відбулася панахида та похорон митрополита Луганського і Алчевського Української православної церкви Митрофана (Юрчука), що тривалий час працював на окупованих територіях і підтримував контакти з бойовиками.

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Про це повідомили на сайті УПЦ.

Панахида відбулася в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, її очолив предстоятель УПЦ митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Глава УПЦ особисто вів літургію за спочилим митрополитом / Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

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Пізніше ієрархи звершили Божественну літургію і відспівали Митрофана. Поховання теж відбулося в Києво-Печерській лаврі.

Митрополит Митрофан був постійним членом Священного Синоду УПЦ та головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків. Він помер 18 червня у віці 58 років після перенесеної хвороби серця, після чого труну з його тілом доставили до Києва з окупованих територій.

Тіло Митрофана привезли до Києва з окупованого Луганська / Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

Крім того, з 2014 року він працював на окупованій російськими військами і бойовиками території Луганської області та, за даними 24 каналу, був тісно пов'язаний з ватажками так званої "ЛНР". Вони вже висловили співчуття у зв'язку з кончиною владики.

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Джерела журналістів стверджують, що в 2014 році підлеглі Митрофана вербували бойовиків і забезпечували їх усім необхідним, а в церквах УПЦ на непідконтрольній території зберігали завезену з РФ зброю і жили російські найманці і спецназівці.

Своєю чергу, журналіст і історик Вахтанг Кіпіані стверджує, що Юрчук "освячував в'язниці "ЛНР" і гуманітарку від РФ", а також "цілувався з плотницькими та пасічниками".

Нагадаємо, що в квітні настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло відзначив ювілей всупереч карантину і епідеміологічним обмеженням.

А торік президент Володимир Зеленський відповів, хто ж буде користуватися Лаврою – помісна Православна церква України чи Українська православна церква.

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