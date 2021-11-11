Тотальний локдаун. В Україні лишилися тільки три "жовті" області

Ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується з кожним днем, регіони посилюють карантин

В Україні залишилося лише три жовті зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна перебуває на піку захворюваності коронавірусом. Більшість регіонів зараз в "червоній" зоні адаптивного карантину і там діє багато жорстких карантинних обмежень.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

При цьому в "жовтій" зоні, станом на 11 листопада, залишаються три області, в "помаранчевій" – п'ять, решта регіонів "червоні". Найскладніша ситуація з завантаженістю ліжок з киснем у Донецькій області – 83,1% (при нормі менше 65%). Рівень госпіталізацій майже вдвічі перевищує норму у Миколаївській та Хмельницькій областях. А найвищий рівень захворюваності у Сумській області..

"Жовта" зона

Закарпатська,

Кіровоградська,

Тернопільська області.

"Помаранчева" зона

Вінницька,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Чернівецька області.

"Червона" зона

Київ,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 людей, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 людей.

Реклама

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 155 519 людей;

одужали – 2 572 738 людей;

летальних випадків – 74 857;

проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Раніше ми писали: