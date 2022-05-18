Трагедія "Азовсталі". Армія РФ може випустити в море тисячі тонн отруйного концентрату

Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря

Азовське море на межі вимирання через бомбардування "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Бомбардування "Азовсталі" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Так, є загроза повного вимирання Азовського моря.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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"Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів", – заявили у міськраді.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.

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Азовське море у небезпеці. Фото: міськрада Маріуполя

Чим небезпечний сірководень?

Сірководень – сильна нервова отрута, що викликає смерть від зупинки дихання. Має подразнюючу дію на органи дихання та слизові оболонки очей. Під час попадання на шкіру у вигляді водних розчинів викликає почервоніння, екзему.

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Путінський холуй Пушилін хоче перетворити "Азовсталь" на пилюку

У "ДНР" планують знести завод "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Окупаційна влада хоче знищити важливий для України промисловий комплекс. Це потрібно, щоб завод не запрацював після того, як місто звільнять ЗСУ. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Окупанти хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових. Вони не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору.

Водночас у міськраді Маріуполя переконані, що у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації міста.

Чому це підприємство важливе?

Тому що це:

унікальний металургійний комплекс повного циклу;

10 тисяч робочих місць;

мільярди доларів валютних надходжень та податків;

7 тисяч тонн високоякісної сталі;

6 млн тонн чавуну;

4,5 млн тонн металопрокату

"Для російських варварів "ломать – не строить. Душа не болит", – нагадали у міськраді.

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