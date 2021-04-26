Москва уникла відповідальності за злочин Чорнобиля, але рахунок ще не закрито – Лубківський

Директор Київського Безпекового Форуму вважає, що становлення державності стало реакцією народу на трагедію, бажанням захистити своє життя та майбутнє

Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський заявив, що Чорнобильська трагедія – це вражаючий знак фіналу радянської доби, адже вона стала важливим кроком до розпаду СРСР та становлення української незалежності.

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Про це він сказав під час онлайн події, присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи,.

"Українська державність відбулася б незалежно від того, чи стався би Чорнобиль. Але, тим не менше, трагедія об’єднала якнайширші верстви людей, і поява нашої державності і стала реакцією народу, щоб захистити своє життя і своє майбутнє", - сказав він.

Крім того, Лубківський наголосив, що Москва так і не відповіла за злочин Чорнобиля.

"В певному великому історичному сенсі столиця Радянського Союзу Москва по суті уникла відповідальності за злочин Чорнобиля. Але цей рахунок не є закритий", – підкреслив він.

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Директор КБФ зазначив, що значну частину допомоги Україні у зв’язку з вибухом на ЧАЕС взяли на себе держави країни Заходу та Великої сімки – об’єднання провідних демократій та економік світу.

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За його словами, наступниця СРСР Росія і сьогодні продовжує нести розруху і смерть.

"Війна Росії проти України триває. Триває конфлікт Кремля і спроби захопити Білорусь. Нам потрібно усвідомлювати комплекс цих переплетених загроз, які досі намагаються зупинити наш рух уперед, нав’язати нам приреченість старої історії. А ми з цього вириваємося. І ми вирвемося. Тому що ми здатні це здолати і ми здатні перемогти", - резюмував Данило Лубківський.

Раніше ми повідомляли, що 26 квітня виповнюється 35 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. З цього приводу українські та зарубіжні політики зробили заяви

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