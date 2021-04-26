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Москва уникла відповідальності за злочин Чорнобиля, але рахунок ще не закрито – Лубківський

26 квітня, 13:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Директор Київського Безпекового Форуму вважає, що становлення державності стало реакцією народу на трагедію, бажанням захистити своє життя та майбутнє

Директор Київського Безпекового Форуму Данило Лубківський заявив, що Чорнобильська трагедія – це вражаючий знак фіналу радянської доби, адже вона стала важливим кроком до розпаду СРСР та становлення української незалежності.

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Про це він сказав під час онлайн події, присвяченій 35-й річниці Чорнобильської катастрофи,.

"Українська державність відбулася б незалежно від того, чи стався би Чорнобиль. Але, тим не менше, трагедія об’єднала якнайширші верстви людей, і поява нашої державності і стала реакцією народу, щоб захистити своє життя і своє майбутнє", - сказав він.

Крім того, Лубківський наголосив, що Москва так і не відповіла за злочин Чорнобиля.

"В певному великому історичному сенсі столиця Радянського Союзу Москва по суті уникла відповідальності за злочин Чорнобиля. Але цей рахунок не є закритий", – підкреслив він.

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Директор КБФ зазначив, що значну частину допомоги Україні у зв’язку з вибухом на ЧАЕС взяли на себе держави країни Заходу та Великої сімки – об’єднання провідних демократій та економік світу.

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За його словами, наступниця СРСР Росія і сьогодні продовжує нести розруху і смерть.

"Війна Росії проти України триває. Триває конфлікт Кремля і спроби захопити Білорусь. Нам потрібно усвідомлювати комплекс цих переплетених загроз, які досі намагаються зупинити наш рух уперед, нав’язати нам приреченість старої історії. А ми з цього вириваємося. І ми вирвемося. Тому що ми здатні це здолати і ми здатні перемогти", - резюмував Данило Лубківський.

Раніше ми повідомляли, що 26 квітня виповнюється 35 років з моменту аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. З цього приводу українські та зарубіжні політики зробили заяви

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