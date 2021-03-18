Трагедія з українцями в Чорному морі: моряки, що вижили, повернулися додому

Десять членів екіпажу затонулого суховантажу "Волго Балт 179" вже в Одесі

Українці, яких врятували після корабельної аварії суховантажу "Волго Балт 179" в Чорному морі біля Румунії, повернулися до України.

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Про це повідомляє прес-служба українського посольства в Румунії.

18 березня українські моряки в супроводі співробітників посольства прибули на прикордонний пункт "Рені", звідки попрямували до Одеси. Там їх зустрінуть представники компанії-оператора затонулого судна.

Дипломати оцінили стан здоров'я всіх десяти врятованих українських моряків як задовільний.

Також наголошується, що румунська сторона забезпечила їх усім необхідним і провела відповідні лікувально-профілактичні процедури для організації безпечного транспортування моряків на батьківщину.

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Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania В тренді "Ти ще й стукач". Нардеп Гончаренко зателефонував депутату в Думу РФ (відео)

"Посольство України в Румунії висловлює щиру вдячність румунським рятувальникам, зокрема капітану Віктору Маріна та екіпажу судна GSP Falcon за фахові дії та порятунок українських моряків", – додали в дипмісії.

Нагадаємо, що корабельна аварія суховантажу "Волго Балт 179" сталася 11 березня. На борту судна, що прямувало з російського Ростова-на-Дону до румунського порту Констанцу, знаходилися 13 моряків. Двох виявили загиблими, а тіло третього так і не знайшли.

В РНБО натякнули, що суховантаж перевозив вугілля, яке було незаконно видобуто і вивезено з окупованої частини Донбасу.

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