Трагедія в Запоріжжі: чи винесуть уроки з пожежі в лікарні?

Жертв могло бути й більше, однак декому пощастило не опинитися у вогні

У Запоріжжі – день жалоби за загиблими під час пожежі в обласній інфекційній лікарні. Через вибух у реанімації загинуло троє пацієнтів та лікарка. Сьогодні обрали запобіжний захід завгоспу лікарні. Йому інкримінують порушення правил протипожежної безпеки.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк розкаже про тих, хто дивом уникнув смерті тієї жахливої ночі.

До лікарні, де у пожежі загинули четверо людей, несуть квіти. Тієї ночі в реанімації було 12 чоловік. Пожежа забрала життя трьох тяжкохворих на COVID-19, серед них – ветеран Внутрішніх військ МВС Олександр Захаров. У лікарні він провів кілька тижнів під апаратом ШВЛ. Двох медиків рятувальникам вдалося вивести з вогняної пастки. Нині вони під наглядом лікарів.

Директор департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації Олексій Кулинич розповів, що медбрат перебуває в опіковому відділенні, а лікар-анестезіолог – в реанімаційному і готується до переведення у соматичне відділення. Стан пацієнтів задовільний.

Анастезіолога та медбрата врятувало те, що перед пожежею вони пішли по обладнання. А коли повернулися, побачили у реанімації полум’я. Намагалися витягти пацієнтів та свою колегу – лікарку Ольгу Гліву.

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Ользі було 26. Лише торік закінчила інтернатуру. У запорізькій лікарні анестезіологиня пропрацювала всього кілька місяців. Сама недавно перенесла COVID-19. Попри це – знову провернулася працювати в реанімацію. Одне з останніх її повідомлень у Facebook – наче пророче: "Перетворитись повністю у слух і розчинитись".

Лікарка і пацієнти померли не від задухи, а від опіків. Так постановила експертиза. Доки триває слідство, облдержадміністрація просить усунути директора лікарні від виконання обов’язків. Правоохоронці розглядають три версії займання – порушення протипожежної безпеки, несправне обладнання і підпал. Сьогодні оголосили підозру завгоспу. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Речниця головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська розповідає:

"Завідувач господарсько-обслуговувального персоналу обласної інфекційної лікарні не зупинив роботу обладнання з виконанню робіт із підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров’ю людей. Внаслідок цього під час проведення кисневої терапії виникла пожежа".

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Апарати штучної вентиляції легень, які подають кисень пацієнтам, – безпечні. Якщо дотримуватися усіх правил – загорітися чи вибухнути не можуть.

Ігор Матковськой, директор комунального некомерційного підприємства "Вінницький клінічний центр СНІДУ" пояснює:

"Може нести небезпеку електроустаткування, яке, або знаходиться поряд, або яке забезпечує подачу струму. То бажано, щоби біля кожного ліжка реанімаційного пацієнта знаходилась не менше 5, а то і 6 стаціонарних розеток, щоб мінімізувати ризик появи іскри, наприклад, з подовжувачів".

Сім'ям загиблих обіцяють виплатити 50 тисяч гривень, а реанімацію відновити. Допомогу запропонували корпорація "Метінвест" та металургійний комбінат "Запоріжсталь".

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Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух звернувся до обласної ради, щоб на час розслідування усунули керівника медустанови. Однак влада має сьогодні думати про те, як відновити лікарню і якнайшвидше запустити її в роботу.

Олександр Мироненко, генеральний директор металургійного комбінату "Запоріжсталь", каже:

"Ми докладемо зусиль, щоб у максимально стислі терміни завершити будівництво, завершити благоустрій і ввести в експлуатацію нову кисневу станцію, яка повинна була б забезпечувати киснем цю лікарню з другого по п’ятий поверх".

Після трагедії – в Україні перевірять усі лікарні з кисневими системами.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що в одному з боксів реанімаційного відділення лікарні загорівся апарат ШВЛ. До того ж, у приміщенні не було протипожежної сигналізації.

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