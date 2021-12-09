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Вимагав 20 млн доларів: у Львові невідомий погрожував підірвати дев'ять ТРЦ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 08:57
В закладинки
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Перевірки проводилися майже до 5-ї ранку
Довелося евакуювати кілька тисяч відвідувачів
Довелося евакуювати кілька тисяч відвідувачів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 8 грудня правоохоронцям надійшла інформація про замінування дев'яти торгових та торгово-розважальних центрів. Невідомий вимагав викуп у розмірі 20 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Що замінували

  • ТРЦ "Victoria Gardens";
  • ТРЦ "King Cross Leopolis";
  • ТРЦ "Forum Lviv";
  • ТЦ "Магнус";
  • ТЦ "Опера Пасаж";
  • ТЦ "Роксолана";
  • ТЦ "ІнтерСіті";
  • ТЦ "Скриня";
  • ТЦ "Сихів".

Перевірки проводили майже всю ніч

ТРЦ "Victoria Gardens"

Правоохоронці з 23:00 по 23:45 обслідували приміщення та прилеглі території ТРЦ на вул. Кульпарківська, 266А. На момент огляду з будівлі евакуювали, близько 1000 осіб персоналу та відвідувачів. Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

ТРЦ "King Cross Leopolis"

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Перевірка проходила з 22:33 по 23:00. Там також обслідували приміщення та прилеглі території ТРЦ у c. Сокільники на вул. Стрийська, 30. Довелося евакуювати 150 відвідувачів та 70 осіб персоналу. Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

ТЦ "Скриня"

Огляд провели з 01:35 по 02:05 за адресою вул. Городоцька, 179. На момент огляду з ТЦ "Скриня" евакуйовано 12 відвідувачів та 15 осіб персоналу супермаркету "Сільпо". Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

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ТЦ "Інтерсіті"

В період з 04:11 по 04:30 9 грудня проводився огляд прилеглих територій біля ТЦ "Інтерсіті" у м. Львові на пр. Чорновола, 67, в самому закладі огляд не проводився, оскільки заклад був зачинений, відвідувачів та обслуговуючого персоналу в закладі не перебувало. Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

ТЦ "Роксолана", ТЦ "Опера Пасаж" та ТЦ "Магнус"

Приміщення не оглядали, оскільки заклади були зачинені, відвідувачів та обслуговуючого персоналу там не було. Прилеглі території також оглядали серед ночі. Поряд з ТЦ вибухівки не знайшли.

ТРЦ "Форум"

З 00:04 по 00:37 було обслідувано приміщення та прилеглу територію ТРЦ "Форум" у м. Львові на вул. Під Дубом, 7Б. Там евакуювали 1418 відвідувачів та 450 осіб персоналу. Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

ТЦ "Сихів"

Евакуювали 2 працівників закладу на вул. Сихівській, 16А. Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було.

Хто "замінував" ТРЦ

Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення.

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років ув'язнення.

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