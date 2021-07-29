Третій дозі вакцини бути? Ляшко розповів, за яких умов

Україна може провести третю хвилю вакцинації Pfizer / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Україна готова закупити і провести вакцинацію третьою дозою вакцини Pfizer. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

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За словами міністра, зараз підстав для проведення такого щеплення немає. Однак якщо будуть відповідні рекомендації ВООЗ, Київ готовий зробити додаткові закупівлі Pfizer.

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer. – Ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібне третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення", – сказав Ляшко.

Також Україна готується провести повторний повний курс вакцинації населення, якщо це буде рекомендовано ВООЗ. За словами міністра, такий курс може бути актуальним через рік-два. Ляшко впевнений, що Україна до цього готова.

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Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

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