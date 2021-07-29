Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини України

Третій дозі вакцини бути? Ляшко розповів, за яких умов

29 липня 2021 13:35

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключає необхідність проведення третьої вакцинації препаратом Pfizer від коронавірусу

Україна може провести третю хвилю вакцинації Pfizer / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Україна може провести третю хвилю вакцинації Pfizer / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Україна готова закупити і провести вакцинацію третьою дозою вакцини Pfizer. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

Реклама

Читайте також: Pfizer заявила про необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу – The Washington Post

За словами міністра, зараз підстав для проведення такого щеплення немає. Однак якщо будуть відповідні рекомендації ВООЗ, Київ готовий зробити додаткові закупівлі Pfizer.

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer. – Ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібне третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення", – сказав Ляшко.

Також Україна готується провести повторний повний курс вакцинації населення, якщо це буде рекомендовано ВООЗ. За словами міністра, такий курс може бути актуальним через рік-два. Ляшко впевнений, що Україна до цього готова.

Читайте також: У Харкові виявили зіпсований Pfizer – подробиці скандалу

Реклама

Нагадаємо, що зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Сінайко, Павлюк, Шаптала – що відомо про генералів Зеленського, які посіли ключові посади в силовому блоці
Сінайко, Павлюк, Шаптала – що відомо про генералів Зеленського, які посіли ключові посади в силовому блоціУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти