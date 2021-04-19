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Третя хвиля коронавірусу йде на спад, але з'явився новий штамм – Степанов

19 квітня, 19:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Україна пройшла пік третьої хвилі захворювання, але після Пасхи очікують зростання кількості нових випадків COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але у світі з'явився новий штамм коронавірусу, який може поширитись і в Україні.

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Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості недужих. Але це в жодному разі не означає, що нам треба розслаблятися", - сказав Степанов.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб українці дотримувались всіх епідеміологічних правил, тим паче в умовах мутацій.

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"У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили за тяжкістю захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великій Британії, Індії, Гонконзі", – сказав міністр.

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Він прогнозує, що у найближчі тижні спостерігатиметься зниження кількості хворих. Але не виключає, що невелике зростання буде на 3-4 тиждень після Великодня.

Раніше ми повідомляли, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що наразі МОЗ не планує вводити спеціальний режим на Великодні свята.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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коронавірус пік Максим Степанов COVID-19
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