Третя хвиля коронавірусу йде на спад, але з'явився новий штамм – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але у світі з'явився новий штамм коронавірусу, який може поширитись і в Україні.

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Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості недужих. Але це в жодному разі не означає, що нам треба розслаблятися", - сказав Степанов.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб українці дотримувались всіх епідеміологічних правил, тим паче в умовах мутацій.

"У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили за тяжкістю захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутація у Великій Британії, Індії, Гонконзі", – сказав міністр.

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Він прогнозує, що у найближчі тижні спостерігатиметься зниження кількості хворих. Але не виключає, що невелике зростання буде на 3-4 тиждень після Великодня.

Раніше ми повідомляли, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що наразі МОЗ не планує вводити спеціальний режим на Великодні свята.

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