Третя хвиля пандемії: в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків COVID-19

Україна знову побила "рекорд" з кількості смертей за добу

В Україні за останню добу виявили 14 174 нових випадків інфікування коронавірусом. Крім того, в країні знову зафіксували максимальну кількість смертей за добу з початку пандемії.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 579 906 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 342 українця (всього – 30 773). Вилікувати вдалося 1 276 272 інфікованих (7386 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу, вона ще небезпечніша й агресивніша. Новий варіант вірусу відрізняється критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість його розмноження в клітині-хазяїні та реактивність імунної системи людини.

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Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців. Поки що в Україні низькі темпи вакцинації.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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