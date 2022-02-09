Тривожні прогнози та зростання червоної зони: все про COVID-ситуацію в Україні

Минулої доби до лікарень потрапило 4385 людей, а померло від ковіда 240 українців

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксували 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Через погіршення епідситуації ще три області переходять у червону карантинну зону.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні на сьогодні.

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Статистика коронавірусу

Минулої доби, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 4 тисячі більше, ніж на добу раніше.

Серед нових хворих значна частка дітей – 3308. Також захворіло 1076 медичних працівників.