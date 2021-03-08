Тривожне зростання кількості хворих на ковід: чому потерпає захід України

Чому кількість хворих на ковід різко зростає саме у західних областях, новини "Сьогодні" поцікавились у медика.

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На думку лікарки-інфекціоністки Марти Васильєв, цьому сприяє, в першу чергу, недбалість людей.

"Моя думка стосовно збільшення нових випадків коронавірусу, особливо серед західних областей України, є така, що на жаль, наші люди напевно перестали дотримуватися правил карантинних обмежень, зберігати дистанцію, порушують режим самоізоляції", – каже лікар.

Також медик впевнена, що діяльність зимових курортів і повні дозволи на функціонування всіх розважальних закладів додали несприятливого фону.

"І, на мою думку, абсолютно без обмежень функціонування як і розважальних закладів, так і курортів, напевно, посприяло збільшенню тих показників, оскільки, якщо подивитися на приклад європейських країн, там досі діють жорсткі обмеження, хоча випадків там менше, порівняно з нашою державною, і курорти, зокрема гірськолижні, там не працювали, не функціонували цілий сезон", – зазначає Марта Васильєв.

Нагадаємо, у Києві та восьми областях України перевищений показник госпіталізації хворих на ковід. У "червоній зоні" вже 4 області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська.

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