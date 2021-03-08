Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини України

Тривожне зростання кількості хворих на ковід: чому потерпає захід України

8 березня, 21:19

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Три західні області опинилися у червоній зоні

Чому кількість хворих на ковід різко зростає саме у західних областях, новини "Сьогодні" поцікавились у медика.

Реклама

На думку лікарки-інфекціоністки Марти Васильєв, цьому сприяє, в першу чергу, недбалість людей.

"Моя думка стосовно збільшення нових випадків коронавірусу, особливо серед західних областей України, є така, що на жаль, наші люди напевно перестали дотримуватися правил карантинних обмежень, зберігати дистанцію, порушують режим самоізоляції", – каже лікар.

Також медик впевнена, що діяльність зимових курортів і повні дозволи на функціонування всіх розважальних закладів додали несприятливого фону.

"І, на мою думку, абсолютно без обмежень функціонування як і розважальних закладів, так і курортів, напевно, посприяло збільшенню тих показників, оскільки, якщо подивитися на приклад європейських країн, там досі діють жорсткі обмеження, хоча випадків там менше, порівняно з нашою державною, і курорти, зокрема гірськолижні, там не працювали, не функціонували цілий сезон", – зазначає Марта Васильєв.

Нагадаємо, у Києві та восьми областях України перевищений показник госпіталізації хворих на ковід. У "червоній зоні" вже 4 області: Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Закарпаття Івано-Франківська область коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділок
На 8 Березня пішов сніг: синоптики уточнили прогноз на понеділокУкраїна
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купувати
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купуватиУкраїна
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери
У Мюнхені вандали осквернили могилу БандериУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти