Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

Три дні святкував Новий рік: під Києвом нетверезий водій протаранив будинок (фото)

3 січня, 12:53

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Перехожі дивом не потрапили під колеса

У неділю, 3 грудня, у Фастові п'яний водій вилетів з дороги і протаранив житловий будинок.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік три дні святкував Новий рік, в якийсь момент він сів за кермо і вирішив поїхати у справах. Водій влаштував ДТП на вулиці Миру (колишня Куйбишева). Поряд були люди, вони дивом не постраждали.

Після аварії чоловік намагався втекти з місця пригоди, але його затримали перехожі й викликали поліцію.

Водій не отримав серйозних травм у ДТП.

В тренді
"Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу
Реклама

/ Фото: dtp.kiev.ua

Раніше ми повідомляли, що в перший день 2021 року в Україні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння. Цього дня від громадян по спецлінії 102 надійшло 7294 виклики.

Нагадаємо, що в новорічну ніч у Печерському районі Києва п'яний водій порушив ПДРі зіграв патрульним на баяні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

аварія ДТП Фастів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана – соцмережі
У ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана – соцмережіУкраїна
Супрун залишила Україну: ми перевірили чутки
Супрун залишила Україну: ми перевірили чуткиУкраїна
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаунІнші новини
Захворюваність на COVID-19 падає: локдаун можна скасовувати?
Захворюваність на COVID-19 падає: локдаун можна скасовувати?Україна
Радуцького викрили у
Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чуткиПолітика
Страшно розуміти, що це правда: Корбану співчувають у зв'язку із загибеллю сина
Страшно розуміти, що це правда: Корбану співчувають у зв'язку із загибеллю синаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти