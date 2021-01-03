Три дні святкував Новий рік: під Києвом нетверезий водій протаранив будинок (фото)

У неділю, 3 грудня, у Фастові п'яний водій вилетів з дороги і протаранив житловий будинок.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік три дні святкував Новий рік, в якийсь момент він сів за кермо і вирішив поїхати у справах. Водій влаштував ДТП на вулиці Миру (колишня Куйбишева). Поряд були люди, вони дивом не постраждали.

Після аварії чоловік намагався втекти з місця пригоди, але його затримали перехожі й викликали поліцію.

Водій не отримав серйозних травм у ДТП.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Раніше ми повідомляли, що в перший день 2021 року в Україні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння. Цього дня від громадян по спецлінії 102 надійшло 7294 виклики.

Нагадаємо, що в новорічну ніч у Печерському районі Києва п'яний водій порушив ПДРі зіграв патрульним на баяні.

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