Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини України

Три тижні у палаючому місті: мешканка Маріуполя розповіла шокуючу історію

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 19:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поділилася вона своєю історією з Музеєм "Голоси Мирних"
Наразі психологині живе в Ужгороді
Наразі психологині живе в Ужгороді / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Психологиня Фонду Ріната Ахметова Олена Пономарьова зараз живе в Ужгороді. Фахівчиня допомагає переселенцям з гарячих точок країни подолати травму війни та адаптуватися до нового життя. Олена не з чуток знає про життя під обстрілами — вона змогла вирватися з палаючого Маріуполя.

Жінка провела три жахливі тижні в рідному місті. Вона згадує, як люди мерзли в бомбосховищі, де стіни вкривалися інеєм. Ділилися їжею — а потім її почало не вистачати і за три дні в місті вдалося знайти лише пакетик куркуми... Прокинутися вранці тоді вже було щастям.

Реклама

"Кожен ранок я думала: мені пощастило, у мене є цей ранок!", — розповідає жінка про ті страшні дні.

Олена наважилася виїхати з міста власною автівкою з мамою та ще кількома жінками, незважаючи на те, що зелених коридорів не було. Після від’їзду в одне з місць, куди вона ходила за водою, прилетів снаряд. Люди, які обіймали їх з мамою перед дорогою та бажали щасливо доїхати, загинули.

Група жінок у маленькій червоній автівці довго їхала полями: без зв’язку, навігатору, колонни. Спочатку до Бердянська, потім — через 17 російських блокпостів — до Запоріжжя. І лише після цього вирушили до Ужгороду, де тепер Олена допомагає людям у точці психологічної підтримки від Фонду Ріната Ахметова.

Реклама

Олена вірить в Україну та нашу перемогу

"Це наша земля. І люди, які на ній стоять, знають — за що", — упевнена вона.

Свою історію психологиня довірила Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова: дивіться та слухайте за посиланням.

Нагадаємо, що "Голоси Мирних" — це унікальний онлайн-музей, найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів Музею налічує вже понад 15 тисяч історій з перших вуст.

Реклама

Розкажіть свою історію!

За допомогою цих кроків ви можете поділитися своєю історією:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал Музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28841.86

Bitcoin Cash (BCH)

175.06

Binance Coin (BNB)

302.49

Ethereum (ETH)

1767.83

Litecoin (LTC)

62.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти