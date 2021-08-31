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Троє українців постраждали при сходженні лавини на горі Казбек: відправку вертольота до постраждалих скасували

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 10:28
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Про подію повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок
У північній Осетії зійшла лавина. Фото: колаж "Сьогодні"
У північній Осетії зійшла лавина. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек, троє постраждали. В Осетії скасували заявку на відправку вертольота до постраждалих.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС Північної Осетії.

"Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що МНС Північної Осетії скасували заявку на відправку вертольота до постраждалих, так як лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їх рятувальна служба.

Так, група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек. Про це повідомив очевидець, який витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.

На півночі Афганістану зійшла лавина

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Лавини сходять в горах досить часто. Цією весною лавина зійшла на півночі Афганістану. Загинули щонайменше 14 чоловік. Ще троє – травмувалися.

Сніговий потік обрушився на гірську дорогу районного значення. Всі загиблі і постраждалі – місцеві жителі – повідомила влада провінції, де сталася трагедія.

Відзначимо, схід лавини відбувається в той момент, коли сила тиску маси снігу починає перевищувати силу тертя. Найбільш сприятливі для лавиноутворення схили крутизною 25-45°, однак відомі сходи лавин зі схилів крутизною 15-18°. При цьому іноді відбувається сходження лавин з вельми пологих схилів – 10-15°.

Раніше ми повідомляли, що в Карпатах на горі Плай зійшла лавина. Лінія відриву лавини з гори зафіксована на висоті 1270 м.

Також нагадаємо, сніжна лавина на трасі "Київ – Чоп" виявилася фейком. Як пояснили в Управлінні ДСНС Закарпаття, відео сходження було знято в Швейцарії.

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