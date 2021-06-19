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Трійця по-давньослов'янськи – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 19 і 20 червня

19 червня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У суботу на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево, а в неділю – обрядові дійства та стародавні звичаї

У суботу та неділю, 19-20 червня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться свято Трійця.

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Субота, 19 червня

У програмі на Трійцю:

  • 10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться поминальне богослужіння.
  • 12:00 – на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево – Віху.
  • 13:00 – на експозиції "Середня Наддніпрянщина" буде проходити Троїцький обряд "Водіння куста".
  • 13:45 – на Співочому полі музею почнуться дитячі забави.
  • 14:00 – на сценічному майданчику відбудуться виступи фольклорних колективів з Черкаської, Вінницької, Київської областей та Києва.

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Неділя, 20 червня

  • 10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться святкове богослужіння, освячення Троїцького зілля.
  • 15:00 – обрядові дійства та стародавні звичаї. Виступи народних колективів та вокальної студії Іларії.

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