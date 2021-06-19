Трійця по-давньослов'янськи – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 19 і 20 червня

У суботу на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево, а в неділю – обрядові дійства та стародавні звичаї

У суботу та неділю, 19-20 червня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться свято Трійця.

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Субота, 19 червня

У програмі на Трійцю:

10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться поминальне богослужіння.

– в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться поминальне богослужіння. 12:00 – на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево – Віху.

– на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево – Віху. 13:00 – на експозиції "Середня Наддніпрянщина" буде проходити Троїцький обряд "Водіння куста".

– на експозиції "Середня Наддніпрянщина" буде проходити Троїцький обряд "Водіння куста". 13:45 – на Співочому полі музею почнуться дитячі забави.

– на Співочому полі музею почнуться дитячі забави. 14:00 – на сценічному майданчику відбудуться виступи фольклорних колективів з Черкаської, Вінницької, Київської областей та Києва.

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Неділя, 20 червня

10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться святкове богослужіння, освячення Троїцького зілля.

– в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться святкове богослужіння, освячення Троїцького зілля. 15:00 – обрядові дійства та стародавні звичаї. Виступи народних колективів та вокальної студії Іларії.

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