Трійця по-давньослов'янськи – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 19 і 20 червня

У суботу та неділю, 19-20 червня, в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться свято Трійця.
Субота, 19 червня
У програмі на Трійцю:
- 10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться поминальне богослужіння.
- 12:00 – на Співочому полі музею буде встановлено Троїцьке дерево – Віху.
- 13:00 – на експозиції "Середня Наддніпрянщина" буде проходити Троїцький обряд "Водіння куста".
- 13:45 – на Співочому полі музею почнуться дитячі забави.
- 14:00 – на сценічному майданчику відбудуться виступи фольклорних колективів з Черкаської, Вінницької, Київської областей та Києва.
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Неділя, 20 червня
- 10:00 – в церкві Святого Архистратига Михаїла і в церкві Святого Миколая розпочнеться святкове богослужіння, освячення Троїцького зілля.
- 15:00 – обрядові дійства та стародавні звичаї. Виступи народних колективів та вокальної студії Іларії.
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