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Труханов здався. Мер Одеси пояснив, як організує пляжний сезон

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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27 червня, 15:07
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Незважаючи на війну, потік відпочиваючих з кожним днем зростає
Труханов повідомив про відкриття пляжного сезону в Одесі.
Труханов повідомив про відкриття пляжного сезону в Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що змушений організувати пляжний сезон у місті через поток відпочивальників. Він анонсував появу безпечних ділянок на пляжах, де встановлять захисні сітки.

Про це Труханов сказав в інтерв'ю польському телеканалу Polsat News. "Одеса. Офіційно".

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За словами міського голови, сьогодні перебування людей на пляжах є небезпечним. Але потік відпочивальників з кожним днем зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти не справляються з такою кількістю людей.

"Ми зараз розробляємо проект створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові спостережні вишки", – сказав Труханов.

Під Одесою у морі підірвався чоловік

На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка.

"Чоловік загинув. Підірвався сам, прийшли на пляж із сім'єю і батько пішов міряти глибину, в результаті є*ануло і підкинуло на кілька метрів", – написав місцевий паблік.

Також зазначалося, що загиблий був переселенцем із Донецької області.

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Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, 31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.

Також сайт "Сьогодні" писав, що киян просять не відвідувати міських пляжів, а маломірним судам заборонено плавати по Дніпру.

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