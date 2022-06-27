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Трюдо та Джонсон звернулися до Зеленського та українців: що пообіцяли

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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27 червня, 11:59
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Два прем'єри записали відео на саміті G7
Трюдо та Джонсон записали відео для Зеленського
Трюдо та Джонсон записали відео для Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту лідерів G7 записали відеозвернення до Володимира Зеленського та народу України. Вони подякували українцям за боротьбу, запевнили у посиленні підтримки та подальшому тиску на Росію. Ролик опублікувала пресслужба британського уряду

"Ми перебуваємо на зустрічі G7 у Німеччині. Але є світовий лідер, який, на жаль, не може тут бути сьогодні. Це наш друг та колега Володимир Зеленський, президент України, який веде свій народ у його героїчній боротьбі проти неспровокованої агресії Путіна", — сказав Джонсон.

Трюдо, своєю чергою, наголосив, що українці не просто героїчно борються за свою землю.

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"Вони відстоюють принципи та цінності, які об'єднують нас як демократію: верховенство права, суверенітет, територіальна цілісність. Важливі принципи для кожного у світі", — сказав Трюдо.

Політики зазначили, що на саміті лідерів G7 обговорюються нові санкції для покарання Росії за агресію – зокрема, проти близьких до Путіна олігархів, та обмеження російського експорту золота.

"Ми посилюємо санкції, посилюємо фінансову підтримку, економічну та військову підтримку. Українці продовжують боротися за захист наших цінностей та захищати свою країну... Наше послання Володимиру Зеленському та народу України — ми захоплюємося вашою боротьбою, ми віримо, що ця боротьба є цілком законною і необхідною світу. Ми підтримуємо вас і продовжимо той самий курс", — сказали Джонсон і Трюдо.

Прем'єри завершили свою промову словами українською мовою: "Слава Україні! Героям слава!"

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Саміт G7

Саміт відбувається 26-28 червня у Німеччині. Напередодні зустрічі з'явилася конкретика щодо питань, які обговорюватимуться. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про обговорення можливості дипломатичного припинення війни в Україні, а також підготовки до ситуації, коли вирішити питання дипломатичним шляхом буде неможливо.

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз як з боку Росії, так і Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті в онлайн-форматі.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову допомогу Україні.

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