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СЬОГОДНІ Новини України

Туман і сніг: де в Україні завтра чекати на негоду (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 16:00
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Максимальна температура повітря в країні буде 3 градуси вище за нуль
Погода в Україні на 14 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 14 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 14 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями.Місцями прогнозують опади та туман.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Уночі на території країни буде йти сніг.

"Дорогі туристи, не сильно ходіть високогір'ям – лавинонебезпечно!", – стверджує синоптик.

Температура повітря у вівторок коливатиметься в Україні від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

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Напрямок вітру північний та помірний.

Погода в Україні на 14 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 14 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад виявився найтеплішим

Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.

Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.

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