Главу КСУ Тупицького неможливо виселити з котеджу в Кончі-Заспі

Усунутий від виконання обов’язків голова Конституційного суду України Олександр Тупицький та ще двоє суддів КСУ відмовляються звільняти орендовані помешкання у Кончі-Заспі, хоча з ними розірвали договори через борги за комунальні послуги, псування державного майна та самовільне захоплення землі. Але служителі Феміди чинять опір – подають позови до районних судів і не бажають вивозити своїх речей. Чому ж вони так тримаються за державний санаторій?

Реклама

У цьому для новин "Сьогодні" розбирався Євген Назаренко.

Котедж у парку "Конча-Заспа", де відпочивала ще радянська номенклатура, тепер став улюбленим місцем суддів Конституційного суду України. Йдемо до обійстя тимчасово відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

"Суддя Тупицький не сплачував п’ять місяців за користування і шість місяців за комунальні послуги. Він продовжує блокувати наше рішення щодо звільнення цього будинку шляхом розміщення своїх приватних речей у цьому будинку. А через статус судді Конституційного суду він це коментує як втручання в його особисте життя", – каже Олександр Гурін, директор парку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами.

Сума заборгованості Тупицького склала трохи менше 80 тисяч гривень, при тому, що зарплатня на рік – майже 5 млн грн. Парк відпочинку розірвав договір оренди з Тупицьким, але будинок суддя не звільняє.

Борг зрештою нещодавно сплатив, але тільки після рішення про виселення. 80 тисяч для Олександра Тупицького – сума незначна, адже замість сплати заборгованості за оренду та комуналку на новий рік поїхав на недешевий відпочинок до Дубая.

Реклама

У ЗМІ з’явилась інформація, що за проживання на віллі в Арабських Еміратах сім’я Тупицьких сплачувала 250 тисяч гривень на добу. Журналісти намагалися зв'язатися телефоном із усунутим головою КСУ, але уже другий тиждень він на дзвінки не відповідає.

Обдерті шпалери, зламані двері та побита плитка – це вже помешкання сина судді КСУ Олександра Литвинова, який також винаймав номер у санаторії в Кончі-Заспі. І у такому жахливому вигляді залишив помешкання по собі.

"Ви заселилися б у такий номер, скажіть мені? Це абсолютно виключено. Природно, що шпалери були поклеєні, ось цього от не було. Це однозначно", – обурюється Анжела Роговська, начальниця служби будинку відпочинку "Конча-Заспа".

Керівництво парку відпочинку склали заяву до поліцію на Литвинова-молодшого. Тільки після цього він оплатив завдану шкоду. Поруч розташований котедж його батька – судді Конституційного суду. Олександр Литвинов без будь-яких офіційних дозволів збільшив свою орендовану ділянку на 7 соток.

"Всупереч закону, всупереч договору з ним, він не мав права здійснювати ремонтні роботи на цій території. До чого це призвело? Тут знаходяться п’ять люків, ключових люків теплопостачання і водовідведення. І у такий спосіб він просто блокує роботу наших служб", – розповідає Олександр Гурін.

Журналісти телефонують Олександру Литвинову. Виклик одразу скидають, що означає – номер у "чорному списку". Минулого тижня ми спілкувались із суддею. З приводу того, що він із колегою Олександром Касмініним позивається до суду про відшкодування йому зарплатні, недоплаченої під час першого локдауну.

Відтоді зв'язатися з Литвиновим телефоном неможливо. На території парку відпочинку "Конча-Заспа" орендує квартиру ще один суддя КСУ – Ігор Сліденко. Будинок, де він винаймає помешкання, віддали під дитячий будинок. Усі пожильці виселилися, окрім судді Сліденка. Ми зв’язалися із паном Ігорем. І він запросив нас до себе на роботу, до КСУ, де і пояснить свою позицію найближчими днями.

Відео: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, судді КСУ Олександр Литвинов і Олександр Касмінін намагаються стягнути з держави недоотриману за карантин зарплату в 1,3 млн гривень.

Новини "Сьогодні" також розповідали про статки суддів КСУ, які подали позов до України. У них – машини, квартири і багато грошей.

Всі подробиці в спецтемі Скандал навколо Конституційного Суду

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама