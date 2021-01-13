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Тупицький повернувся в Україну. У глави КСУ нова засмага і багато пакетів Duty Free (фото)

13 січня, 23:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тупицький спокійно покинув аеропорт через паркінг

Увечері в середу, 13 січня, в Україні з відпустки повернувся глава Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади.

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По прибуттю з Дубая Тупицький спокійно покинув аеропорт через паркінг, вийшовши з другого поверху.

Представники ЗМІ чекали Тупицького на першому поверсі, де, як раніше повідомлялося, йому повинні були вручити підозра.

До слова, як видно на фото, глава КСУ повернувся додому з пакетами Duty Free.

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Нагадаємо, голови Конституційного суду Олександра Тупицького відпочинок в Дубаї обійшовся в 242 тисячі гривень за тиждень, а не 300 тисяч на добу за віллу, як про це ходили чутки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", активіст знайшов главу КСУ в Еміратах і підкинув йому "Матеріальну допомогу" на відпочинок в Дубаї.

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КСУ Дубай тупицкий
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