Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який відвідав Україну з візитом.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook МЗС України.
Що обговорювалося
У міністерстві зазначили, що міністри обговорювали наступні питання:
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- героїчна оборона України від повномасштабної агресії Росії;
- численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, а також неминучість відповідальності за них;
- солідарність Туреччини з Україною, практична політична та гуманітарна підтримка, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому.
"Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому", – вказали в МЗС.
Крім цього, Мевлют Чавушоглу підкреслив готовність Туреччини продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що негайне виведення російських військ – один із ключових аспектів мирної угоди.