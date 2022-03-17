Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України – Кулеба

Міністри закордонних справ обговорили різні важливі питання

Міністр закордонних справ Туреччини приїхав до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який відвідав Україну з візитом.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook МЗС України.

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Що обговорювалося

У міністерстві зазначили, що міністри обговорювали наступні питання:

героїчна оборона України від повномасштабної агресії Росії;

численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, а також неминучість відповідальності за них;

солідарність Туреччини з Україною, практична політична та гуманітарна підтримка, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

"Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому", – вказали в МЗС.

Крім цього, Мевлют Чавушоглу підкреслив готовність Туреччини продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що негайне виведення російських військ – один із ключових аспектів мирної угоди.

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