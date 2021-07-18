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Туреччина "накрилася": в Одесі "авторитета" зі скандалом вивели з літака (відео)

18 липня 2021 13:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Скандал на борту літака ледь не закінчився бійкою, один з пасажирів вступив у перепалку "по поняттям"

Через маску не полетів на курорт. Колаж "Сьогодні"

Через маску не полетів на курорт. Колаж "Сьогодні"

На рейсі Одеса – Анталія стався неприємний інцидент – перед самим зльотом одного з пасажирів вивели з літака через бешкет і відмову надіти маску. Про це повідомляє Telegram-канал УСІ – новини Одеси.

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Літак готувався до відправки до Туреччини, пасажири розмістилися на своїх місцях, але в якийсь момент виник скандал через недотримання карантинних вимог.

Чоловік категорично відмовлявся надіти маску на вимогу бортпровідника, скандалив, називав себе "авторитетом" і затримував відправлення. Варто зазначити, що його дружина, як і належить, була у масці.

Під час перепалки навіть деякі пасажири погрожували чоловікові, аби швидше вже літак відправився в рейс, ледь не дійшло до бійки. Зрештою відпочинок у Туреччині для дебошира "накрився" – під оплески пасажирів чоловіка вивели з літака.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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Фото: колаж "Сьогодні"
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Росії пасажир відкрив аварійний люк літака, тому що не витримав задухи. Через це авіакомпанії довелося замінити літак.

А у Запоріжжі пенсіонерка побилася з дівчиною в автобусі через маску. Молода жінка агресивно відреагувала на зауваження, через що літня пасажирка кинулася на неї з кулаками.

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