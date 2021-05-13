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Туреччина скасовує ПЛР-тести для українців

13 травня, 11:01

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Підписана нещодавно між Україною і Туреччиною декларація дає перші результати, особливо це важливо перед початком курортного сезону

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Відпочинок у Туреччині для українців стане ще доступнішим – з 15 травня скасовують ПЛР-тести на коронавірус, які необхідні були для поїздок в цю країну.

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Про це повідомив в Telegram міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, декларація про наміри, яка на початку травня була підписана між Україною і Туреччиною, дає перші результати.

"З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу", – заявив Ткаченко.

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За його словами, Туреччина також скасовує ПЛР-тести для громадян Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

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Також "Сьогодні" розбиралися, скільки коштує тижневий відпочинок на яхті у Туреччині і що про нього треба знати.

Відео: Сьогодні

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