Туризм під час війни: як відпочивати в Україні цього літа

Військовий стан в Україні наклав свій відбиток на багато сфер життя українців. Торкнулося це й сфери внутрішнього туризму. Що сьогодні обов'язково знати, плануючи тур Україною

Як безпечно подорожувати цього року про Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть в умовах воєнного стану туристична галузь продовжує функціонувати. У зв’язку з тим, що з’явилося багато звернень від туроператорів та турагентів з проханням пояснити правила безпеки під час мандрівок країною, ДАРТ публікує інформацію про дозволи і обмеження, які діють під час війни в центральних та західних регіонах України.

Про усі заборони та обмеження читайте за посиланням.

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Нагадуємо, що мандрувати та пересуватися країною не заборонено. Слід пам’ятати, що у кожній області за безпеку відповідають насамперед Військова адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція та військові. Саме до них варто звертатися, щоб уточнити – чи безпечно їхати в той чи інший регіон, які локації можна відвідувати, а які заборонено.

Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів за маршрутом вашої подорожі. Туроператором та екскурсоводам теж необхідно формувати маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ, бо це відповідальність за людські життя. Хочемо наголосити, якщо ви плануєте відпустку або хочете відвідати туристичні локації, перед візитом потрібно уточнити графік роботи об’єкту. Також просимо при плануванні туристичних мандрівок враховувати те, що з метою підтримання правопорядку на території областей діє комендантська година. Як правило, вона триває з 23.00 поточної доби до 05.00 наступної доби.

Що заборонено

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів – заборонені по всій Україні;

В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти тощо).

Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією;

Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії;

Загалом варто утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Що дозволено та які обмеження діють у регіонах у період воєнного стану

Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях.

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У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ВА. Офіційно в місті Черкаси діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. А от відвідування лісів категорично заборонено.

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

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На Волині повністю заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах. Купатися та загорати дозволено тільки на тих пляжах, що перевірені та рекомендовані ДСНС.

На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордонами інших держав. Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літак.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель, заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.

На Тернопільщині також дозволено відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Провадиться туристична діяльність на водоймах області, при організації масових заходів необхідне отримання дозволу обласної військової адміністрації. Заборони на відвідування лісів немає.

Усі туристичні об’єкти Вінниччини працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Дозволена туристична діяльності на водоймах окрім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено.

В Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, одна не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

На території Житомирської області дозволено збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах окрім територій, які знаходяться в 20-ти кілометрах від лінії державного кордону України з республікою білорусь та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури, решта готові приймати відпочиваючих. Серед закладів культури області працюють виключно ті, які мають облаштовані укриття. Інші організовують онлайн або виїзді заходи.

У Хмельницькі області усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонено, проте є певні обмеження: заборонено розведення багать, а також в’їзд до лісів усіх видів транспортних засобів крім велотранспорту.

В Чернівецькій області всі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Рішення про заборону на відвідування лісів немає.

Для багатьох буде повною несподіванкою, але туристичний сезон 2022 року на території Миколаївської області в умовах воєнного стану відбувається. Дозволено відвідування лісових урочищ "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя" за умов забезпечення дотримання правил пожежної безпеки в лісах і за виключенням періоду високої пожежної небезпеки. Всі пропозиції бізнесу погоджують з військовими.

Відпочинок у 2022 році в Україні

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Глава Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла Сьогодні про те, чи поїдуть українці цього року на морі і чи зможуть подорожувати Україною.