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Твоє майбутнє. В Україні проведуть рекордний урок для школярів – розклад

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 13:27
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Участь у Всеукраїнському уроці з профорієнтації візьмуть українські зірки та провідний кар'єрний консультант для підлітків
В Україні пройде загальний урок з профорієнтації
В Україні пройде загальний урок з профорієнтації / Фото: REUTERS

Учні 7-11 класів та їх батьки з усієї України зможуть взяти участь у Всеукраїнському уроці з профорієнтації "Твоє майбутнє", який відбудеться 24 вересня з 9:00 до 9:45 в ефірі національного телебачення.

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В уроці візьме участь ведущий кар'єрний консультант для підлітків і українські зірки, крім того буде встановлено рекорд, який внесуть до Національної Книги Рекордів. Глядачами можуть стати 3 млн учнів та їхніх батьків, 30 тисяч вчителів і шкільних психологів.

Урок буде складатися з трьох частин. Його місія – надати молодому поколінню можливість визначити професію своєї мрії та побудувати успішну кар'єру, реалізувавши себе в Україні.

Розклад Всеукраїнського уроку:

Частина 1 – вступ (5 хвилин).

Частина 2 – історії успіху в професіях своєї мрії від трьох публічних осіб України з різних сфер (15 хвилин). Спікерами будуть:

  • Євген Клопотенко – кулінар, який входить до ТОП-50 кращих кухарів світу;
  • Андре Тан – ведущий український дизайнер одягу;
  • Альона Альона – відома українська співачка.
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Частина 3 – майстер-клас з профорієнтації для учнів (20 хвилин). Його проведе Анна Резниченко – провідна українська кар'єрна консультантка для підлітків, учасниця телевізійних проектів, яка проводить консультації для дітей в різних країнах світу.

Частина 3 – встановлення рекорду наймасовішого уроку з профорієнтації в Україні з потраплянням до Національної Книги Рекордів (5 хвилин).

Урок організовують Міністерство освіти і науки України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Освітній хаб Києва за сприяння уповноваженого президента України з прав дитини.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, як допомогти школярам у виборі свого майбутнього місця роботи.

Також ми дізнавалися, скільки коштує зібрати дитину в школу і як заощадити.

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При цьому учнів молодших класів будуть оцінювати по-новому. Це стосується 1-4 класів середніх шкіл. Оцінювати дозволили c допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.

Старшу школу теж чекають реформи. Подробиці дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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