"Ти ще й стукач". Нардеп Гончаренко зателефонував депутату в Думу РФ (відео)

Голова делегації Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой поскаржився президенту ПАРЄ на народного депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка і написав на нього донос за виступ на січневій пленарній сесії.

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Про це повідомляє Олена Гончаренко у випуску новин "Сьогодні".

Українські делегати – проти кремлівських посланників в ПАРЄ. Росіяни традиційно провокують наших представників, а ті – співають їм гімн України, відповідають жартами (наприклад, приходять в рукавицях хімзахисту, натякаючи на токсичність росіян) і підносять подарунки.

Відео: Сьогодні

Зокрема, раніше Гончаренко подарував російської пропагандистці Ользі Скабєєвій рулон туалетного паперу з портретом її президента Володимира Путіна.

Кулуарні бої між делегатами в стінах ПАРЄ тривають з того часу, як Росії повернули право голосу в Асамблеї, фактично закривши очі на всі її злочини. А під час січневої сесії нардеп Гончаренко пригадав їм і путінський палац в Геленджику, і отруєння Навального.

"Позаду мене тут сидить пропагандист, негідник Петро Толстой – вбивця, проти якого введені санкції. Скоро все у нього заберуть тут, в Європі, і сидітиме в кімнаті грязі в Геленджику, де йому і місце, і на жердині кружлятиме перед Путіним", – сказав тоді нардеп.

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Петра Толстого такі слова образили, і, недовго думаючи, він написав на українського депутата донос. Росіянин вимагає від голови ПАРЄ "вжити заходів щодо висловлювань Гончаренка".

До речі, сам Толстой слів не підбирає, коли говорить про Україну – бризкає отрутою з будь-яких трибун.

"На карті світу є оці два злісних інваліда, держави, що не відбулися, й без частини своїх територій – Україна і Грузія", – заявив він одного разу в Держдумі РФ.

Але коли критикують самих росіян, а тим паче – господаря Кремля, їхніх делегатів зачіпає особливо.

"Коли мова йшла про Путіна, у них це викликало істерику. Довелося їм відповісти і нагадати пану Толстому, що він там у себе у Госдурі "граф Толстой", а у нас він ... простий", – згадує Гончаренко.

Нардеп від своїх слів не відмовляється і готовий все сказати Толстому особисто знову. Він просто з Верховної Ради дзвонить в Росію. Там трубку не беруть, тому Гончаренко залишає голосове повідомлення.

"Ти на мене написав кляузу в ПАРЄ. Хочу тобі сказати, що ти ще й стукач, виявляється, крім того, що ти українофоб, антисеміт, негідник і пособник вбивць Путіна. Тому хотів тобі сказати особисто, але бачу, що в тебе духу немає підняти дзвінок з українського номера", – передає український депутат своєму російському колезі.

Заяву російської делегації має розглянути регламентний комітет. І максимум, що можуть зробити, – це догану. Втім, такої практики в ПАРЄ ще не було. Українські ж депутати кажуть: і в подальшому називатимуть речі своїми іменами, захищаючи інтереси України.

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Нагадаємо, що в січні Олексій Гончаренко "зчепився" в Страсбурзі з російськими журналістами і пояснив їм, чому РФ не місце в ПАРЄ.

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